Bürgerantrag für den Brüggener Rat : Brüggener kämpft für Wasser ohne Nitrat

Brüggen Der Brüggener Gemeinderat wird sich am Dienstag mit einem Antrag von Jürgen Moors beschäftgen. Der Brüggener möchte erreichen, dass die Gemeinde handelt und gegen die hohe Nitratbelastung im Grundwasser vorgeht.

Deshalb hat Moors für die nächste Sitzung des Brüggener Gemeinderates am Dienstag, 1. Oktober, einen Bürgerantrag gestellt. Das sind seine Forderungen an die Gemeindeverwaltung: „Ich fordere die Gemeinde auf, Maßnahmen gegen die überhöhten Nitratwerte im Grundwasser in allen Tiefen zu ergreifen, die nicht in der Zusetzung von Wasser aus anderen Quellen bestehen.“ Sofern die überhöhten Nitratwerte durch Überdüngung oder die unerlaubte Einfuhr von Gülle in den Wasserkreislauf verursacht werden, erwarte er, dass die Gemeinde, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme juristischer Mittel, dies unterbiete. Der 54-Jährige setze dabei auf die Kreativität des Brüggener Gemeinderates und der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.