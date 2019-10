Interview mit Günter Dauven : „Die Teilnehmer wollen ihre körperliche Fitness stärken“

Radsport Der Vorsitzende des Radsportbezirks Mönchengladbach erklärt, was es mit den Radtouristkfahrten auf sich hat. Die Teilnehmerzahlen sind rückläufig.

An der zweiten Radtouristikfahrt des RV Möwe Lürrip beteiligten sich nur 280 Teilnehmer. Grund für die geringe Resonanz war das schlechte Wetter mit Regen und starkem Wind. RP-Mitarbeiter Paul Offermanns sprach mit Günter Dauven, dem Vorsitzenden des Radsportbezirks Mönchengladbach, über die Situation in der Radtouristik in seinem Zuständigkeistbereich.