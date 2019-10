Mönchengladbacher Polizei ermittelt weiter : Vergewaltigung: Mehr Angaben zum Täter

Mönchengladbach Das 19-jährige Opfer ist noch einmal von der Polizei gehört worden. Zur zweiten Gewalttat in der Mönchengladbacher Innenstadt am vergangenen Wochenende gibt es Hinweise zum auffälligen T-Shirt des Räubers von Altstadtbesuchern.

Nach den beiden Gewaltübergriffen auf junge Frauen in der Gladbacher Innenstadt laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die 19-Jährige, die am Sittardplatz vergewaltigt wurde, hat bei der Polizei ihre Angaben zum Täter präzisiert. Wie Polizeisprecher Wolfgang Röthgens am Dienstag mitteilte, soll der dunkelhäutige Mann, der die Frau auf Englisch ansprach und dann bedrohte, zwischen 20 und 22 Jahre alt sein. Zu dem Sexualdelikt, das am Samstag gegen 4.15 Uhr geschah, gibt es bislang keine weiteren Zeugenhinweise. Hingegen meldeten sich viele Menschen bei der Polizei zu dem Handtaschenraub am Santanderplatz. Das 18-jährige Opfer hatte zunächst ebenfalls angegeben, vergewaltigt worden zu sein. Dies stellte sich nach polizeilichen Ermittlungen jedoch als falsch heraus. Die Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Fall betreffen vor allem das auffällige T-Shirt, das der Täter getragen haben soll. Es ist vor allem Altstadtbesuchern bekannt, die es in einem Lokal sahen.