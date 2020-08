Unterwegs mit Bezirkspolizisten : Bei Schulverweigerern wird’s richtig laut

Marco Broicher hat immer ein offenes Ohr für die Menschen in seinem Bezirk. Er war schnell integriert. „Ein Schützen- oder ein Feuerwehrfest – und du bist dabei“, sagt er. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Bezirksbeamten Frank Wellers und Marco Broicher werden von vielen Menschen angesprochen. Dazu zählen auch Kinder, die nach Martinszügen alle Polizisten werden wollen.

Frank Wellers und Marco Broicher haben heute eine Spezialaufgabe. Die beiden Bezirkspolizisten müssen Gefährderansprache halten. Das heißt: Weller und Broicher werden Tacheles reden – mit einem Mann, der in der Vergangenheit auffällig geworden ist. Die Polizisten werden im klipp und klar erklären, was passiert, wenn er so weiter macht. Dann landet er nämlich im Gefängnis.