Gericht in Mönchengladbach : Prozess nach Irrfahrt: Angeklagte hatte 1,6 Promille im Blut

Mönchengladbach Die Frau, die im Dezember mit ihrem Lebensgefährten auf der Motorhaube über Autobahnen gerast sein sollte, hatte zuvor erheblich Alkohol getrunken.

Im Prozess um versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurden am Montag unter anderem die Ergebnisse von Alkohol- und Drogentests der Angeklagten verlesen. Einer 51-Jährigen aus Kempen wird vorgeworfen, im Dezember 2019 mit ihrem damaligen Lebensgefährten auf der Motorhaube ihres Autos über mehrere Autobahnen gefahren zu sein. Bei diesem gefährlichen Manöver soll sie bei der Fahrt über die Autobahnen 52 und 61 Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde erreicht haben.

Laut Ermittlungsergebnissen soll sich der Geschädigte nach einem Streit mit der Angeklagten auf dem Rastplatz „Bockerter Heide“ an der Autobahn 52 auf die Motorhaube des Wagens gesetzt haben. Die 51-Jährige soll dann losgefahren sein und kurz hinter dem Autobahnkreuz Mönchengladbach ein Bremsmanöver durchgeführt haben, in dessen Verlauf der Mann auf die Straße gestürzt sei. Der 53-Jährige erlitt dabei ein offenes Schädelhirntrauma und eine Schädelfraktur. Die Angeklagte soll davongefahren sein, ohne sich um den Mann zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die Angeklagte wurde noch in der Tatnacht festgenommen.

Zwei Blutproben zeigten demnach Blutalkoholwerte zwischen 1,68 sowie 1,61 Promille. Laut Einschätzung des Arztes sei der Alkoholkonsum „leicht bemerkbar“ gewesen. Der Gang der Frau sei sicher gewesen, es habe keine Störung der Orientierung vorgelegen, ihr Verhalten sei beherrscht gewesen. Auch bei dem Geschädigten wurde ein Bluttest durchgeführt, er hatte in der Tatnacht 0,71 Promille. Eine Verkehrsdatenauswertung des Handys der Angeklagten belegt ihre Aussage, am Tattag gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten eine Klinik und danach den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf besucht zu haben. In der Klinik sollte die 51-Jährige ab Januar 2020 wegen einer depressiven Störung behandelt werden, die Verhaftung durch die Polizei verhinderte diese Maßnahme jedoch.