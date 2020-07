Bezirkspolizisten in Mönchengladbach : „Ich werde auch nach Festnahmen gegrüßt“

Gladbach Bernd Drossart und Stephan Henkes sind erfahrene Polizisten, und sie mögen Menschen. Auch wenn viele heute keinen Respekt mehr haben. Es gebe beängstigende Tendenzen, sagen sie, aber auch schöne Erlebnisse.

Wenn Polizeihauptkommissar Bernd Drossart in seinem Bezirk unterwegs ist, geht er immer zu Fuß. Das macht er seit 2008 so, weil er weiß, dass die Menschen ihn dann eher ansprechen. „Wenn du jeden Tag dieselben Leute trifft, gehörst du selbst auch bald zum normalen Straßenbild. Die Berührungsängste sind dann weg“, sagt der 61-Jährige, zu dessen Bezirk Ohler, Westend, Speick und Dahl gehören.

Drossart hat vor seinem Einsteig bei der Polizei eine Ausbildung bei Schlafhorst zum Maschinenschlosser gemacht. Doch diese Arbeit wollte er nicht für den Rest seines Lebens machen, wie er sagt. Die Entscheidung, in den Polizeidienst zu wechseln, sei eine der bestens seines Lebens gewesen – neben seiner Hochzeit. Der Polizeihauptkommissar mag Menschen. „Das musst du auch, um diese Tätigkeit ausüben zu können.“ Er geht auf jeden zu, grüßt alle. Drossart weiß, wer wann aus dem Fenster hängt, wer was beobachtet hat und wer sich wo trifft. Vieles, was Kleinkriminelle in seinem Viertel aushecken, bekommt er vorher gesteckt, wie der Bezirkspolizist berichtet.