Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Viersen : Bekommen geblitzte Autofahrer Geld zurück?

Die Stadt Viersen erzielte im vergangenen Jahr mehr als 570.000 Euro aus der Überwachung des fließenden Verkehrs. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Viele Hundert Autofahrer in Viersen wurden von der Stadt geblitzt, weil sie zu schnell unterwegs waren. Allerdings ist der seit 28. April in Kraft getretene neue Bußgeldkatalog nichtig. Was passiert mit denen, die ihre Knöllchen schon bezahlt haben?