Eröffnung „Mister Beef“ in Mönchengladbach : Fleisch-Gutscheine für die Tafel

Mönchengladbach Bei der Mönchengladbacher Tafel ist Fleisch für die bedürftigen Kunden häufig Mangelware. Deshalb hilft jetzt ein weiterer Sponsor, der den Verein mit Gutscheinen für Fleisch versorgt.

Die Kühlfächer in der Filiale an der Aachener Straße sind gut gefüllt: Rinderfilets in Gastronomie-Portionen finden sich abgepackt und übereinander gestapelt in den verschiedenen Truhen. Auch Roastbeef und Gulasch sind neben Bierschinken, Fleischsalaten oder Jagdwürsten reichlich im Laden von Helena und Stefan Scheller vorhanden.