Strandkorb Open Air : Queen Revivalband mit „Bicycle“-Rennen auf der Bühne

Mönchengladbach Am Samstagabend trat die Queen Revivalband „God Save The Queen“ beim Strandkorb Open Air auf. Die fünf Musiker aus NRW wussten das Publikum zu begeistern.

Zwischendurch verleitete „Spread your wings“ zum Blick in den Himmel. Und der war an diesem Abend so schön, dass man tatsächlich in Versuchung geriet, einfach abzuheben. Darauf folgte ein Titel, der nicht unbedingt zu erwarten war. „Jetzt hab ich für euch Freddies mit Abstand erfolgreichste Single“, sagte Harry Rose und stimmte ein in „Living on my own“ aus Freddies erstem Solo-Album „Mr. Bad Guy“ von 1985.

Nicht fehlen durfte natürlich die Rock-Hymne „Bohemian Rhapsody“, 1975 für 47 Wochen auf Platz eins in den britischen Charts, zu der Harry Rose am Klavier Platz nahm. In „Somebody to love“ bewies Rose seinen großen Stimmumfang, der ihn auch die höchsten Queen-Töne meistern ließ. Bevor das Konzert so langsam auf die Zielgerade ging, gerieten die Fans bei „Radio Ga Ga“ und „Another one bites the dust“ noch einmal richtig in Fahrt und sangen begeistert mit. Schließlich hatte Rose noch einen großen Auftritt als staubsaugende Hausfrau in „I want to break free“, bevor er im Union Jack gewandet das „We will rock you“- Versprechen erneuerte. Die Queen Revival Band verabschiedete sich mit „The show must go on” und Rose verneigte sich, seine Krone vom Kopf ziehend, vor dem Publikum. Es hatte eine mitreißende Performance der beiden Doubles und deren Begleitmusiker Christoph Stowasser (Bass), Piid Plötzer (Drums) und Sebastian Simmich (Keyboards) erlebt. Die Gruppe hat es geschafft, das genreübergreifende Können einer der besten Rockbands aller Zeiten musikalisch abzubilden und glaubhaft zu vermitteln. „Es hat so gutgetan, wieder vor Publikum zu spielen“, sagte Rose am Ende. Die Queen Revival Band gibt noch ein Zusatzkonzert am 25. September. Jörg Singendonk