Neue Atelierstipendiatin : Künstlerin arbeitet ein halbes Jahr in Gladbach

Mönchengladbach Cana Bilir-Meier hat für ein halbes Jahr die Atelierwohnung an der Steinmetzstraße bezogen. Die 33. Atelierstipendiatin der Stadt ist Künstlerin, Filmemacherin, Kunstpädagogin und Kuratorin.

Die Künstlerin Cana Bilir-Meier lebt und arbeitet in Wien, München und die nächsten Monate in Mönchengladbach.

Agnes Jaraczewski verspricht sich von der Künstlerin eine spannende Begegnung mit der hiesigen Kunstszene. Die Leiterin des städtischen Kulturbüros berichtet, dass die Stipendiatin aus einem Pool von sechs Vorschlägen ausgewählt wurde. Didem Sandikci, Volontärin der c/o-Künstlerförderung, stellt Eckpunkte der Vita vor. Bilir-Meier studierte Kunst, Digitale Medien und Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Künste Wien sowie analogen Film an der Schule für unabhängigen Film Friedl Kubelka und an der Sabanci Universität in Istanbul.