Kolumne Der Verbraucherschützer : Wir brauchen die Rheydter Innenstadt

Die evangelische Hauptkirche in der Rheydter Innenstadt. In unmittelbarer Nähe schließt bald Karstadt. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Aus Verbrauchersicht spricht vieles für den Händler vor Ort und den Erhalt der lokalen Infrastruktur. Die Frage ist nur, wie diese erhalten bleiben kann.

Als Kinder nannten wir unsere Großmutter „Oma Rheydt“. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir bei Spielwaren Gerads große Augen machten und Oma uns auf der Hauptstraße zu einer Pizza einlud. Wir Kinder fühlten uns wohl bei Oma und auch in Rheydt.

Wenn Karstadt und Real bald schließen, ist dies aber nicht nur schlecht für den Standort, sondern auch ein Nachteil für viele Menschen vor Ort. Die öffentliche Nahversorgung leidet. Denn es gibt sie noch: Verbraucher die nur eingeschränkt mobil sind und nicht alles online kaufen – Menschen wie meine Oma eben. Würde sie noch leben, hätte sie sicher gerne ihre Kleider weiter bei Karstadt und eine neue Waschmaschine bei Saturn gekauft. Für Menschen, die in Rheydt leben, bedeuten die aktuellen Schließungen ganz alltägliche Einschränkungen. Die Produktauswahl vor Ort wird geringer, für den Einkauf sind häufig lange Strecken zurückzulegen und wer bei bestimmten Produkten beraten werden möchte oder eine Reklamation hat, muss zusätzliche Wege auf sich nehmen.

Verhandlungen gescheitert : Karstadt-Aus in Mönchengladbach-Rheydt endgültig

Die Zunahme im Online-Handel und der Trend zu Einkaufszentren am Stadtrand schaden dem Handel in den Innenstädten, aber auch der Umwelt. Wenn schon für alltägliche Einkäufe das Auto bemüht werden muss, ist das wenig nachhaltig.

Gleiches gilt nach vielen Studien auch für den Online-Handel. Massenhafte Retouren verbrauchen unnötig Energie und ein Teil der zurückgeschickten Waren wird sogar direkt beim Händler entsorgt. Zu groß scheint teilweise der Aufwand, die Retouren noch einmal auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und neu zu verpacken. Bei Bekleidungskäufen im Internet wird sogar mehr als jedes zweite Paket an den Händler zurückgeschickt. Tag für Tag sind das etwa 800.000 Pakete, was ungefähr 400 Tonnen Co2 entspricht. Besonders schnelle Lieferungen oder solche, bei denen die Käufer an der Haustür gar nicht angetroffen werden, erzeugen einen zusätzlichen logistischen Aufwand und wirken sich besonders negativ auf die Umweltbilanz aus.