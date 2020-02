Prozess in Mönchengladbach : Angeklagter war Opfer eines Schneeballsystems

Prozess in Mönchengladbach

Das Gerichtsgebäude in Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Zwei Männer wurden vor dem Landgericht Mönchengladbach zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Sie hatten einen Bekannten in dessen Wohnung bedroht und verletzt.

In einem Prozess wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung kamen unerwartete Erkenntnisse vor dem Landgericht Mönchengladbach zutage. Laut Anklage sollte ein 25-jähriger Mönchengladbacher sowie zwei weitere Männer einen Bekannten in dessen Wohnung überfallen haben. Ein zweiter Angeklagter aus Korschenbroich soll dem Mann eine Pistole an den Kopf gehalten und ihn aufgefordert haben, dem Gladbacher Bitcoins zu überweisen. Doch der Überfallene weigerte sich und rief um Hilfe. Daraufhin sollen die Männer auf ihn eingetreten haben, bevor sie flohen.