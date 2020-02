Versorger in Mönchengladbach : NEW macht Millionenverlust mit „Sven“

NEW-Vorstand Frank Kindervatter präsentierte den „Sven“-Prototypen im März 2019 im Hugo Junkers Hangar. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die rechtswidrige Beteiligung des Mönchengladbacher Versorgers an dem Elektroauto ist krachend gescheitert. Weil der Mit-Eigentümer FEV GmbH dem Verkauf der „Sven“-Anteile an Innogy nicht zustimmte, bleibt die NEW nun auf einem Verlust von 1,7 Millionen Euro sitzen.

Das Elektroauto „Sven“ soll für die NEW AG bald Geschichte sein, aber anders, als vom Mönchengladbacher Versorger bisher vorgesehen: Denn die Anteile am „Sven“-Entwickler Share2Drive sollen nun doch nicht an Innogy für 2,5 Millionen Euro abgetreten werden, sondern an den Mehrheitseigner von „Sven“. Das ist der Aachener Automobilzulieferer FEV GmbH. Das wollen NEW-Vorstandschef Frank Kindervatter und der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Peter Schlegelmilch dem NEW-Aufsichtsrat vorschlagen, wie die NEW am Donnerstag mitteilte.

Damit endet das Investment, das die Bezirksregierung und die Landesregierung als rechtswidrig bezeichnet hatten. Denn die NEW war die Beteiligung im Sommer 2018 eingegangen, ohne vorher die Zustimmung des Stadtrates und der Räte in Viersen und dem Kreis Heinsberg einzuholen und ohne die Bezirksregierung zu informieren. Das schreibt aber die Gemeindeordnung zwingend vor. Seit November 2018 drängte die Bezirksregierung deshalb auf die Trennung von „Sven“. Dem folgt die NEW nun, aber anders als vom Vorstand erhofft.

Denn das hat Konsequenzen: Damit ist klar, dass die NEW auf einem finanziellen Verlust in Höhe von 1,7 Millionen Euro sitzen bleibt. Die NEW erhält nur noch 800.000 Euro aus den Rücklagen des „Sven“-Entwicklers zurück. Zwei Drittel des Kapitals, das die NEW in den Jahren 2018 und auch 2019 noch eingebracht hatte, sind verbraucht. Wenn Innogy die Anteile übernommen hätte, dann hätte der RWE-Nachfolger die volle Summe von gut 2,5 Millionen Euro an die NEW bezahlt und versucht, „Sven“ mit Gewinn zu verkaufen. Dann wäre im Sommer 2021 abgerechnet worden: Überschuss oder Verlust hätte dann die NEW tragen müssen. So herrscht aber bereits jetzt Klarheit.

Warum es zu der Kehrtwende mit dem Elektroauto kam, dazu machte die NEW in ihrer Mitteilung keine Angaben. Aus einer Mitteilung der NEW AG unter anderem an die Stadt Mönchengladbach geht aber hervor: Die FEV hat dem geplanten Deal der NEW mit Innogy nicht zugestimmt. Davon war aber alles abhängig, denn schließlich gehört dem Aachener Unternehmen „Sven“ zu großen Teilen.