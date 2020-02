Abgebranntes Vereinsheim in Düsseldorf : Angeklagter zu sechs Jahren Haft verurteilt

Abgebranntes Vereinsheim in Düsseldorf

Düsseldorf Im Prozess um das abgebrannte Vereinsheim von Heinos früherem Fußballverein Schwarz-Weiß 06 wurde der Angeklagte zu sechs Jahren Haft verurteilt. Seine Partnerin erhielt eine Strafe von 18 Monaten ohne Bewährung.

In dem Urteil ging das Gericht über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Beide müssen aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit eine Therapie absolvieren. Die beiden Angeklagten hatten bereits gestanden. Der 26-jährige polizeibekannte Intensivtäter hatte zugegeben, das Clubhaus von Schwarz-Weiß 06 angezündet zu haben, um Spuren des vorangegangenen Einbruchs zu verwischen.

Ende Oktober 2018 war in Düsseldorf das Vereinsheim von Heinos früherem Fußballclub abgebrannt. Das Vereinsheim wurde damals komplett zerstört und konnte bis heute nicht ersetzt werden. Das Vereinsleben findet in einem Provisorium aus Containern statt.

Am Tag nach dem Feuer war die Frau nach einer Unfallflucht festgenommen worden. In ihrem Auto wurde ein Tablet gefunden, auf dem ihr Ex-Mann prahlt, den Brand gelegt zu haben. Die Beute: ein Laptop, 100 Euro Bargeld und einige Flaschen Schnaps. Der Sachschaden am komplett zerstörten Gebäude wurde auf 1,2 Millionen Euro beziffert.