Das Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP) : Vergleichen ist das Ende des Glücks

Mönchengladbach Das Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP) setzt auf individuelle Entwicklungsbegleitung in der Gruppe. Die PEKiP-Gruppen in Mönchengladbach sind sehr gefragt. Bald beginnt eine Kursleiter-Ausbildung.

Jacob krabbelt über die Spiegelfolie am Boden. Interessiert schaut er auf sein Spiegelbild. „Zu Hause begrüßt er auch immer das Baby im Spiegel“, sagt seine Mutter und lacht. Jacob ist sieben Monate alt und schon sehr beweglich. Die kleine Greta neben ihm beobachtet ihn aufmerksam und patscht nach seinen nackten Beinchen. „Wenn wir nach der PEKiP-Gruppe nach Hause kommen, schläft Greta erst mal, aber später merke ich, dass sie mehr ausprobiert als sonst“, sagt Gretas Mutter. Das Zusammensein mit den anderen Babys wirkt anregend.

Die Kinder in der Gruppe sind alle in etwa im gleichen Alter, das gehört zum Konzept. Aber ihr Entwicklungsstand ist unterschiedlich, so individuell wie die Kinder. „Ich erkläre zu Beginn einer PEKiP-Gruppe immer, dass Entwicklungsunterschiede absolut normal sind“, sagt Kursleiterin Maria Czimek. „Wir freuen uns gemeinsam, wenn sich ein Baby zum ersten Mal vom Rücken auf den Bauch drehen kann oder wenn eins zu krabbeln beginnt. Egal zu welchem Zeitpunkt das passiert.“