Gladbach gegen Köln : Rheinderby wird am 11. März nachgeholt

Mönchengladbach Das ausgefallene Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wird am 11. März nachgeholt. Das bestätigten die Klubs am Donnerstag.

Am vergangenen Sonntag (9. Februar) ist das Rheinderby vom Winde verweht worden. Orkan „Sabine“ hatte die Verantwortlichen dazu bewogen, die Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln aus Sicherheitsgründen abzusagen. Die Gefahr sei zu groß gewesen, Fans bei der Abreise zu durch den Sturm zu gefährden. Nun steht der Nachholtermin fest. Der neue Anpfiff des Derbys ist am 11. März um 18.30 Uhr. Gladbach hatte hierbei etwas mehr Mitsprache, da der organisatorische Teil von Borussia übernommen werden muss. Es ging unter anderem um die Verfügbarkeit von Ordnern und Dienstleistern. Die Rückmeldungen sind zwischenzeitlich eingetroffen.

Zünglein an der Waage war allerdings die Polizei. Die Zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) musste prüfen, wann die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte gewährleistet ist. Die Partie gilt als sogenanntes Hochrisikospiel. Neben eigenem Personal werden auch mehrere Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei NRW eingebunden sein. Die Mönchengladbacher Behörde hatte für den ersten Termin eine Urlaubs- und Dienstfreisperre ausgesprochen, um möglichst viele eigene Kräfte verfügbar zu haben. Gewaltbereite Fans auf beiden Seiten erhalten so genannte Betretungsverbote. Sie dürfen am Derby-Tag nicht einmal in die Nähe des Fußballstadions kommen.