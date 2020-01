Prozess um brutale Racheaktion : Wüste Schlägerei in Essener Landgericht

Wüste Schlägerei in Essener Landgericht

Essen Vor Gericht geht es um eine Racheaktion unter arabischen Großfamilien. Das Urteil fällt. Und im Essener Amtsgericht kommt es zu einer Schlägerei. Polizisten und Wachtmeister greifen ein.

Mit einer wüsten Schlägerei im Gerichtssaal ist in Essen am Donnerstag der Prozess um eine brutale Racheaktion unter arabischen Großfamilien zu Ende gegangen. Kaum waren die Urteile gesprochen, gingen zahlreiche Zuschauer aufeinander los. Es kam zu Beleidigungen und Rangeleien. Die im Saal anwesenden Polizisten und Wachtmeister griffen ein. Ein Mann wurde in Handschellen abgeführt, andere wurden mit vereinten Kräften zu Boden gebracht. Ausgelöst worden war die Schlägerei von zwei Angeklagten, die im Sitzungssaal aneinandergeraten waren und nur mit Mühe von einander fern gehalten werden konnten. Die Staatsanwaltschaft werde prüfen, ob Ermittlungen aufzunehmen sind, sagte eine Gerichtssprecherin.