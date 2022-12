Probealarm in Mönchengladbach Sirenen und Handys schrillen beim Warntag am 8. Dezember

An insgesamt 73 Standorten sind in Mönchengladbach Sirenen installiert, die die Bevölkerung auf Gefahrensituationen hinweisen sollen. Mindestens zwei werden Donnerstag aber still bleiben: An der Hardter Landstraße und in Mennrath seien die Sirenen derzeit nicht betriebsbereit, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilte. Solange die zuständige Firma Nacharbeiten an den betreffenden Sirenen durchführen muss, könne das Sirenennetz nicht abschließend von der Feuerwehr abgenommen werden.