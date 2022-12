Bei Kontrolle in Rheydt Wenn der Mund zum Drogenversteck wird

Wie die Polizei am Mittwoch, 7. Dezember 2022, mitteilt, ereignete sich dieser Vorfall am Mittag des Vortages. Ein Streifenwagenteam war demnach an der Mühlenstraße, Ecke Wilhelm-Strater-Straße in Rheydt unterwegs. Dort fiel der 28-Jährige den Beamten innerhalb einer Gruppe von mehreren Personen auf. Denn er bewahrte offensichtlich etwas in seinem Mund auf. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um Drogen handelte. Die Polizei spricht von „mehreren Konsumeinheiten von Betäubungsmitteln“ – unter anderem Heroin.