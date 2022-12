Aktionstag im Rhein-Kreis Neuss Warntag lässt Sirenen heulen und Handys schrillen

Erstmals wird am 8. Dezember zudem das Katastrophen-Warnsystem „Cell Broadcast“ getestet – und das lässt gegen 11 Uhr im Rhein-Kreis Neuss zehntausende Handys mit einem lauten Warnton schrillen. Hintergrund ist eine Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die dann testweise erfolgt. Da am Donnerstag die höchste Alarmstufe getestet wird, erhalten die Menschen auf ihren Handys nicht nur eine Textnachricht via „Cell Broadcast“, sondern auch einen schrillen Alarmton. Darauf weist zum Beispiel Vodafone hin. Die Einführung von Cell Broadcast wurde nach der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 beschlossen.