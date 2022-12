Technische Probleme mit Kameras Temporäre Seitenstreifen-Freigabe auf A52 aktuell nicht möglich

Die auf der Autobahn 52 zwischen den Autobahnkreuzen Neersen und Mönchengladbach installierte Anlage zur sogenannten „temporären Seitenstreifenfreigabe“ ist aktuell aus technischen Gründen nicht einsatzbereit. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwochmorgen, 7. Dezember 2022, mit. „Es kommt momentan zu wiederkehrenden Schwierigkeiten bei der Funktion der Videokameras, die dazu führen, dass eine sichere Freigabe des Seitenstreifens nicht zu jedem Zeitpunkt möglich ist“, wird die Leiterin der Verkehrszentrale in Leverkusen, Anja Estel, in der Pressemitteilung der Niederlassung Rheinland zitiert.