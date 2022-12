Tour durch Mönchengladbach Bei heißen Getränken die Rheydter Gastro entdecken

„Früher war mehr Lametta“ ist nicht nur ein legendärer Spruch aus einem Loriot-Sketch. Es ist auch der mit einem Augenzwinkern zu verstehende Titel der Heißgetränke-Wanderung durch Rheydt. Dabei will das „Gastronetz Rheydt“ einmal mehr die Vorzüge und Vielfalt der innerstädtischen Gastronomie aufzeigen. Die Tour findet an diesem Freitag, 9. Dezember, erstmals in diesem Jahr, sowie an den beiden folgenden Freitagen (16. und 23. Dezember) statt. Frühester Beginn ist um 15 Uhr.