Mönchengladbach Hochschule Niederrhein : 2226 Erstsemester starten Studium

Die „Erstis“ wurden am Campus Mönchengladbach mit einem Street-Food-Fest begrüßt. Foto: Hochschule Niederrhein

Mönchengladbach/Krefeld An den Standorten Mönchengladbach und Krefeld der Hochschule Niederrhein hat das Wintersemester 2022/23 begonnen. Welche Studiengänge bei den Studierenden besonders gefragt sind.

An den Standorten Mönchengladbach und Krefeld der Hochschule Niederrhein hat das Wintersemester 2022/23 begonnen. 2514 Studienanfängerinnen und Studienanfänger wurden mit einem großen Street-Food-Fest begrüßt. Von den rund 2500 Studierenden starten 2226 in ein Bachelorstudium. Die Zahl der Masterstudierenden, die derzeit bei 288 liegt, kann in den kommenden Wochen wegen Nachmeldungen noch leicht steigen.

Ihr erster Tag startete für die Studienanfänger in ihren jeweiligen Fachbereichen. Am Nachmittag fand – nach zwei Jahren Pause – ein „Street-Food-Fest“ am Campus Mönchengladbach statt. Dort erwarteten die Studierenden zahlreiche Essensstände, eine Bühne mit Live-Musik und viele Informationen zum Leben und Studieren an der Hochschule Niederrhein.

Hochschulpräsident Thomas Grünewald begrüßte die neuen Studierenden und ging dabei auf den Claim der Hochschule ein. „,Dein Weg‘ ist bei uns nicht einfach nur dahingesagt, sondern wir möchten Sie auf Ihrem Weg durch das Studium mit zahlreichen Angeboten begleiten“, sagte der Hochschulpräsident.

In den Studiengängen der Hochschule soll nicht nur auf fachliche Kompetenzen Wert gelegt werden. Vielmehr sollen während des Studiums auch überfachliche Fähigkeiten vermittelt werden. „Wir wollen Ihnen Orientierung geben, damit Sie starke Mitglieder unserer Gesellschaft sein können. Besonderen Augenmerk wollen wir dabei auf die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen“, sagte Grünewald.

Die Studienanfänger starten in rund 90 Bachelor- und Masterstudiengängen, die in zehn Fachbereichen in Mönchengladbach und Krefeld angeboten werden. Besonders beliebte Studiengänge in diesem Jahr sind Soziale Arbeit mit 199 Einschreibungen sowie Ernährungswissenschaften mit 157 Einschreibungen.

Die Studiengänge Informatik (141) sowie Betriebswirtschaftslehre (138) sind ebenfalls nach wie vor stark nachgefragt. In den noch relativ neuen Studiengang Cyber Security Management haben sich 133 Personen eingeschrieben. Unter den Teilzeit-Studiengängen führt ebenfalls Cyber Security Management mit 30 Einschreibungen, knapp vor Health Care Management mit 24 Einschreibungen.