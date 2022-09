Hockey-Damen des GHTC in der Oberliga : Das lange Warten auf den ersten Sieg geht weiter

Die Damen des Gladbacher HTC, hier im Duell mit DSD Düsseldorf II in der vergangenen Saison, haben in der Hockey-Oberliga noch keinen Saisonsieg einfahren können. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey-Oberliga Die Hockey-Damen des Gladbacher HTC konnten nach fünf Spieltagen in der Oberliga noch keinen Sieg für sich verbuchen. Auch aufgrund einer schwachen Chancenverwertung gingen bereits drei Partien 1:1-Unentschieden aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Die Damen des Gladbacher HTC legten in der Hockey-Oberliga einen mäßigen Saisonstart hin, bei dem sich vor allem Schwächen im Torabschluss offenbarten. Die schlechte Chancenverwertung stand bislang auch dem ersten Saisonsieg im Weg. Nach fünf Partien, wobei drei Spiele 1:1-Unentschieden ausgingen, belegt der GHTC den letzten Tabellenrang.

Die Damen des Gladbacher HTC. Foto: Susanne Breithaupt

Zum Auftakt erarbeiteten sich die Gladbacherinnen ein 1:1-Unentschieden gegen den Düsseldorfer SC, wobei Hannah Peltzer mit einem Eckenschlenzer traf. Sie krönte damit ihre starke Leistung im Mittelfeld als Spielgestalterin. In der Schlussphase erarbeiteten sich beide Teams gute Möglichkeiten, doch es fiel kein weiterer Treffer mehr, sodass die Punkte geteilt wurden. Bei der Reserve von Bundesligist Rot-Weiss Köln dominierten die Gastgeberinnen die Partie und gingen in Hälfte eins mit 2:1 in Führung. Schlussendlich behielten die Kölnerinnen durch den 3:1-Sieg die Punkte in der Domstadt.

Anfang September gingen die Gladbacherinnen mit personellen Engpässen in die Partie bei Schwarz-Weiß Bonn und mussten trotz eines guten Starts früh den ersten Gegentreffer hinnehmen. Vor allem die technisch versierten Südamerikanerinnen im Bonner Team stellten die stark geforderte GHTC-Defensive vor Probleme. Auf der anderen Seite gelang es zu selten, strukturierte Entlastungsangriffe zu setzen, sodass das 0:4 (0:2) für die Bonnerinnen dem Spielverlauf entsprach. Jedoch ließ sich das Team um Kapitänin Anna Lauten von den mäßigen Auftaktergebnissen nicht demoralisieren und konnte sowohl gegen den Crefelder HTC II als auch beim DSDS Düsseldorf II jeweils durch ein 1:1-Unentschieden weitere Punkte sammeln.

Die zweite Mannschaft des Krefelder HTC war unter der Woche beim GHTC zu Gast. In einer intensiven Partie entstanden von Beginn an Chancen auf beiden Seiten. Schließlich verwandelte Leonie Terwolbeck eine Hereingabe von Hanna Peltzer direkt zur Gladbacher Führung. Krefeld konnte noch im ersten Viertel ausgleichen, doch beide Teams gaben sich nicht mit dem Punkt zufrieden. Durch zahlreiche Strafecken, von denen eine sogar am Pfosten landete, und Angriffen aus dem Spiel strahlte die GHTC-Offensive stetige Torgefahr aus. Lediglich die Belohnung in Form eines Treffers blieb ihnen verwehrt, gleichzeitig kamen auch die Krefelderinnen zu einigen hochkarätigen Abschlüssen, sodass ein Remis auch in dieser Partie für beide Seiten in Ordnung ging.

Beim DSD Düsseldorfer II hatten beide Teams am vergangenen Wochenende mit den schwierigen Wetterverhältnissen zu kämpfen und mussten auf dem durchnässten und langsamen Platz kreative Lösungswege finden. Dennoch merkte man dem Team von Coach Belal Enaba das gestiegene Selbstbewusstsein an und sie kontrollierten die Partie über weite Strecken. Nach einem torlosen Remis zur Halbzeit hielt GHTC-Torfrau Laura Knübben ihr Team durch gute Paraden im Spiel. In der Schlussphase münzte Silke Ungricht nach einer erfolgreichen Strafecke die Überlegenheit auch in Zählbares um. In den letzten Spielminuten setzten die Gastgeberinnen alles auf eine Karte und nahmen die Torhüterin zugunsten einer elften Feldspielerin vom Platz. Ein dadurch entstandener Konter wurde zum glücklichen Ausgleich verwandelt und die Gladbacherinnen um einen durchaus verdienten Sieg gebracht.