Veranstaltung von Krefeld Business : Innovationsforum Niederrhein feiert Premiere im Campus Fichtenhain

Die Veranstaltung findet statt am Campus Fichtenhain. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Donnerstag, 29. September, eröffnet Business Krefeld die erste Runde für Unternehmer, Start-ups und Innovationspartner aus Hochschule und Forschung.

(jon/sti) Ende des Monats startet Business Krefeld (Wirtschaftsdezernat der Stadt Krefeld und WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH) mit seinem Innovationsforum Niederrhein eine Premiere. „Damit wollen wir informieren, inspirieren und einen Einblick in das lokale wie regionale Innovationsgeschehen geben“, skizziert Eckart Preen, Leiter von Krefeld Business, die Intention des Veranstalters. Unternehmer, Start-ups und Innovationspartner aus Hochschule und Forschung sind gleichermaßen eingeladen, daran teilzunehmen: am Donnerstag, 29. September, von 8 bis 13 Uhr am Campus Fichtenhain 66 im Krefelder Süden.