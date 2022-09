Maßnahmen für den Umweltschutz : Mönchengladbach beim Bundesumweltpreis geehrt

Ein ehemaliger Spielplatz in Odenkirchen-Wetschewell wurde renaturiert und so ein Feuchtgebiet geschaffen. Foto: Wegener Foto: Christoph Wegener

Mönchengladbach Für die Renaturierung der Auenlandschaft an der Niers hat die Vitusstadt bei der Preisverleihung des „Blauen Kompass“ bundesweit Anerkennung bekommen.

Insgesamt 240 Teilnehmer hatten sich mit ihren Projekten für den diesjährigen Bundesumweltpreis „Blauer Kompass“ beworben. Mönchengladbach schaffte es unter die Top 20. Für die Renaturierung der Auenlandschaft an der Niers wurde die Vitusstadt nun bei der offiziellen Preisverleihung in Berlin geehrt.