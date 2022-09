Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 21. September 2022) : Drei Covid-Patienten auf Intensivstationen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt unter dem Landes- und Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Täglich werden dem Gesundheitsamt Hunderte Neuinfektionen gemeldet. Die Corona-Lage pendelt sich aber ein. Die Werte im Überblick.

Fallzahl 837 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 21. September 2022. Am Vortag lag der Wert mit 789 noch niedriger. Seither sind aber 138 Neuinfektionen registriert worden. Dem gegenüber stehen 90 Fälle, bei denen die Bürger wieder als genesen gelten.

Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 227,6 an (Vortag: 226,4). Der bundesweite Durchschnitt wird mit 264,6 (Vortag: 259,0) und der Landesschnitt mit 228,7 (Vortag: 224,0) beziffert. Es bleibt also dabei: Die Vitusstadt weist einen etwas unterdurchschnittlichen Wert auf.