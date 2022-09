Ausgesprudelt : Mönchengladbachs Brunnen gehen in Winterpause

Mönchengladbachs Brunnen gehen in Winterpause

Der Springbrunnen am Schloss Wickrath ist schon nicht mehr aktiv. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Die zwölf von der Mags betriebenen Brunnen gehen jetzt außer Betrieb. Warum das Wasser in diesem Jahr früher abgedreht.

Nach und nach gehen jetzt die zwölf von der Mags betriebenen Brunnen im Stadtgebiet außer Betrieb. Das teilte die Stadttochter mit. Das Wasserspiel am Schloss Wickrath ist daher mittlerweile ausgeschaltet. Der Brunnen samt künstlichem Bachlauf in der Rheydter City ist aber noch aktiv. Das wird sich zeitnah ändern.

Danach folgen die Pumpen und Belüftungsanlagen, die für die Unterhaltung der Gewässer in Mönchengladbach im Einsatz sind. Anfang Oktober werden dann die Wasserspielplätze im Stadtwald, an Schloss Wickrath und im Theaterpark in die Winterpause geschickt.