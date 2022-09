Bayerisches Spektakel in Grevenbroich : Oktoberfest 2022 wird „a bisserl kleana“

Grevenbroich Die „Gaudi“ zieht in die Wevelinghovener Mitte um. Wie sich Veranstalter Marc Pesch auf das bayerische Spektakel vorbereitet – und mit wie vielen Besuchern er rechnet.

Die Vorbereitungen für die „schönste Wies’n am Niederrhein“ laufen. Während viele Oktoberfeste in der Region abgesagt wurden, wird in Grevenbroich gefeiert – allerdings in etwas abgespeckter Form. Fand die Gaudi bisher an zwei Wochenenden statt, ist sie diesmal auf zwei Tage beschränkt. Am 30. September und 1. Oktober wird auf bayerische Art gefeiert – mit Maßkrug, Leberkäs und allem Drum und Dran. Neuer Veranstaltungsort ist der Marktplatz in Wevelinghoven.