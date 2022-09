Sanierung soll 200.000 Euro kosten : Ein Fest für den gefährdeten Kirchturm in Wickrathberg

Mönchengladbach Marode Eichenbalken fordern eine kostspielige Sanierung des Gebälks. Interessierte können sich den Schaden nun beim Turmfest ansehen – und für die Reparaturarbeiten spenden.

Zur Rettung ihres Kirchturms lädt die evangelische Gemeinde in Wickrathberg zu einer Feier ein. Das „Turmfest“ findet am Wochenende des 24. und 25. September statt. Kirche und Gemeindehaus verwandeln sich an den beiden Tagen zu einer bunten Vergnügungsmeile. „Kommt und rettet den Kirchturm“, so der Aufruf der Gemeinde.

Das beginnt am Samstag, 24. September, um 21 Uhr mit einem Orgelkonzert. Zudem wird die Kirche an diesem Abend im wahrsten Sinne des Wortes „in einem anderen Licht erstrahlen“: Der Innenraum wird professionell illuminiert.

Den Auftakt am Sonntag macht ein Festgottesdienst (ab 10.30 Uhr). Das Markttreiben beginnt um 11 Uhr. Dort werden unter anderem Stände mit kreativen Angeboten (Schminken, Basteln, Spielen) und Produkten aus der Region (handgemachte Kleinigkeiten) sowie eine Tombola, ein Quiz und eine Versteigerung geboten. Auch der Schaden im Gebälk kann besichtigt werden: In Fünfergruppen (Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung) führen Gemeindemitglieder in den Turm. Dafür geht es steile Treppen hinauf und in enge Bereiche des Gestühls. Zum Ausklang singen ab 17 Uhr verschiedenen Chöre der Gemeinde ein heiteres Konzert in der Kirche.