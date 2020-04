Theater in Mönchengladbach : Theater-Gemeinde: Schultheaterfestival abgesagt

Ein leerer Theatersaal von innen. (Symbolbild) Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Mitgliederversammlung der Theater-Gemeinde am 8. Juni und die Kulturfahrt nach Koblenz und Trier am 6. Juni stehen noch in Frage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Krise trifft nun auch auf die Arbeit der Theater-Gemeinde Mönchengladbach. Die für Samstag, 25. April, geplante Kulturfahrt zur „Prachtstad Alkmaar“ und zur Tulpenblüte in Nordholland fällt aus. Ebenso kann das für den 16. und 17. Mai geplante Schultheaterfestival nicht stattfinden. „Die von den angemeldeten 13 Spielgruppen geleisteten Vorarbeiten für das vom Theater und von der Theatergemeinde gemeinsam veranstaltete Festival sind nun im Sande verlaufen. Plakate und Programme sind Makulatur“, sagt der Vorsitzende der Theater-Gemeinde Dietmar Micha. Der Dank gelte den Schülern, Lehrern, Betreuern und Organisatoren – allen voran Erika Forst, Angelika Pasch und Jürgen Löcher.

Zwei weitere Termine der Theater-Gemeinde stehen noch in Frage: die Mitgliederversammlung am 8. Juni und die Kulturfahrt nach Koblenz und Trier am 6. Juni.

(saja)