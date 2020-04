Cinedrive in Mönchengladbach : Die Renaissance des Autokinos

Mönchengladbach Der Vorverkauf ist gestartet und das Programm ist bekannt: Das müssen Sie wissen, bevor es endlich losgeht.

Es ist soweit: Heute startet das „Sparkassen Cinedrive“, ein Projekt der Veranstaltungs-Agenturen terz machen, 3S, Soundmagic und Ministry of light sowie des Comet Cine Center Mönchengladbach. Es ist eine der wenigen Freizeitaktivitäten, die in Zeiten der Corona-Krise stattfindet. Die Mönchengladbacher fiebern daher der Premiere am Donnerstag um 17 Uhr auf dem Messegelände Nordpark, Gladbacher Straße 511, entgegen.

Programm Einen fulminanten Start verspricht die Premierenvorstellung „Der Junge muss an die frische Luft“. Der erfolgreichste Film des Jahres 2018 mit Publikumsliebling Julius Weckauf in der Hauptrolle ist ein wahrer Kassenschlager und eines Autokino-Auftakts würdig. Außerdem zu sehen am Sonntag um 17 Uhr. Außerdem bis Mittwoch, 22. April, zu sehen sind: Das perfekte Geheimnins (Donnerstag 20 Uhr, Freitag, 17 Uhr und Montag 20 Uhr), Bohemian Rhapsody (Freitag, 20 Uhr), Die Eiskönigin 2 (Samstag 14 Uhr und Montag 17 Uhr), Aladdin (Samstag und Mittwoch je 17 Uhr), Der König der Löwen (Samstag 20 Uhr und Dienstag 17 Uhr), Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm (Sonntag 14 Uhr), Joker (Sonntag 20 Uhr), A Star is Born (Dienstag 20 Uhr) und Once Upon A Time In Hollywood (Mittwoch 20 Uhr). „Der Vorverkauft läuft gut. Wir sind zwar knapp gestartet, aber die ersten Filme werden vor Veranstaltungsbeginn ausverkauft sein“, sagt Markus Brinkmann vom Comet Cine Center. Tickets gibt es für 22 Euro pro Pkw unter www.cinedrive.de.