Corona-Krise in Grevenbroich : Stadt verzichtet auf Gebühren für die Sportstätten in Grevenbroich

Stadt verzichtet auf Gebühren für die Sportstätten in Grevenbroich

Corona-Krise in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt verzichtet für den Zeitraum der Corona-Schließung auf sämtliche Nutzungsgebühren für die Sportstätten. Dies hat der Vorsitzende des Grevenbroicher Stadtsportverbands, Heinz-Peter Korte, nach Rücksprache mit dem Sportamt den Vereinen mitgeteilt – und gleich nachgelegt: Der Grevenbroicher Stadtsportverband wird im Jahr 2020 auf die Vereinsbeiträge verzichten.

Komplett auf 2021 verschoben wird das geplante Fest „Sport in Grevenbroich“. Eigentlich wollten die Sportler am 13. Juni im Stadion ihre Kräfte messen – im Rahmen des 25-jährigen Gartenschaujubiläums. Das ist bereits ins kommende Jahr verlegt worden. Dann nimmt auch Stadtsportverband einen neuen Anlauf. Man werde sich rechtzeitig bei den Vereinen melden, so Korte.