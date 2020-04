Kultur in Mönchengladbach : Die Tuba und ich – eine Begegnung

Mönchengladbach Unsere Autorin nimmt via Skype die erste Unterrichtsstunde mit einer Tuba und kann am Ende tatsächlich schon die ersten Töne spielen. Dabei begann alles mit einem kleinen Unglück.

„Versuchen Sie mal, mit blubbernden Lippen einen Ton zu erzeugen.“ So beginnt Annette Bauernfeind-Gormanns, Fachleiterin für Blasinstrumente an der Musikschule, meine Tuba-Unterrichtsstunde. Wegen Corona haben wir uns über Skype verabredet. Sie macht die Lippenbewegung vor: „Prrrrrrrrr.“ Ich muss an Kinder denken, die ein Pupsgeräusch machen und dann albern lachen. In mir kitzelt es nun auch, aber ich reiße mich zusammen und blase mit Leibeskräften in das Mundstück: „Puaaaaahhhhh“. Meine Lehrerin ermutigt mich: „Super, sofort ein Ton!“ Aber ich mache mir nichts vor: Es klang wie der Brunftschrei eines kastrierten Elefanten. Nun lerne ich, nicht mit dicken Backen zu blasen, sondern die Kraft aus dem Bauch zu holen. Schon geht es deutlich leichter.