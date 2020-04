Literatur in Mönchengladbach : Liebe, Kunst und Schuldgefühle

Die Autorin Xenia Marita Riebe lebt in Mönchengladbach. Sie hat jetzt ihren dritten Roman veröffentlicht. Foto: Xenia Marita Riebe

Mönchengladbach Lesen geht immer – auch in Corona-Zeiten. Zum Welttag des Buches steht die Kultur im Zeichen der Literatur. Die Autorin Xenia Marita Riebe hat ihr drittes Buch „Dunkle Falter aus Papier“ geschrieben.

Der Buchtitel lässt aufhorchen. „Dunkle Falter aus Papier“ heißt Xenia Marita Riebes jüngster Roman. Fast automatisch drängt sich der Gedanke an zentrale Werke ihrer bildenden Kunst auf: Riebe arbeitet Skulpturen aus Zeitungspapier und verwendet den Werkstoff auch häufig in der Malerei und für Bühnenbilder.

Beim Lesen scheint sich zunächst eine Anlehnung an persönliche Bezüge zu bestätigen: Die zentrale Romanfigur ist Künstlerin und hat wie die Mönchengladbacher Autorin ihre Wurzeln im Rheinland. Darauf angesprochen, stellt Riebe allerdings entschieden fest, dass absolut keine Verbindung zur eigenen Biographie bestehe.

Info Online-Lesung am Donnerstag Aktueller Roman Xenia Marita Riebe „Dunkle Falter aus Papier“, Kühlen-Verlag 2020, 11 Euro, ISBN 978-3-87448-518-0. Online-Lesung Xenia Marita Riebe liest am Donnerstag, 23. April, online aus ihrem neuen Roman. Link: www.libri.xenia-art.de Weitere Romane der Autorin „Alaska Highway – Mile 895“ – Mit Protagonistin Sonja Heller reisen die Leser in den Norden Kanadas, in das Yukon Territorium; „Die Farbe des Bernsteins“ – Geschichte einer Frau auf der Suche nach der tiefen Liebe und vier Männer, denen sie auf ihrem Lebensweg begegnet; „Unter dem Windrad“ – Die Handlung spielt ausschließlich unter einem Windrad, das im französischen Departement Somme steht.

Die Tatsache, dass das Geburtsjahr der Heldin rein rechnerisch mit ihrem eigenen übereinstimmen könnte, sei ihr zuvor nicht wirklich bewusst gewesen, so die Autorin. „In meinem ersten Roman ,Farbe des Bernsteins‘ war etwas von meiner Person enthalten. Hier nicht, aber man nimmt doch gern etwas von einem Bereich, in dem etwas von einem selbst drinsteckt“, sagt die Autorin über eventuelle Parallelen zur eigenen Erlebnis- und Gefühlswelt. Aus dieser schöpft sie sicherlich auch in der Schilderung von Margarethas Kreativitätsschüben und dem Drang, Gefühle in Malerei und Skulptur umsetzen zu wollen.

Die gebürtige Mönchengladbacherin, Jahrgang 1957, studierte an der Zürcher Kunstschule Malerei. Fast 30 Jahre lang malte die freischaffende Künstlerin ausschließlich, bis sie die Lust an der dritten Dimension entdeckte und Skulpturen aus Zeitungspapier arbeitete. Bis heute ist Riebe im künstlerisch bildenden Bereich tätig, aber nach eigener Aussage nicht mehr so intensiv wie in früheren Jahren. „Ich habe mich ein bisschen mehr auf das Schreiben verlegt. Das hat auch mit dem Älterwerden zu tun. Der Aufbau von Ausstellungen und die Notwendigkeit, Aufsicht zu führen, sind anstrengend“, erklärt Riebe die Verschiebung persönlicher Schwerpunkte.

Ein Grundthema im bildenden Bereich ist der Mensch in seinem sozialen Umfeld. Der in diesem Jahr im Kühlen-Verlag herausgegebene Roman erzählt von der mentalen und emotionalen Situation einer Frau, die durch ein zurückliegendes Trauma geprägt ist. Wie bei den Vorgängerwerken steht auch in diesem Buch eine weibliche Figur im Vordergrund. „Ich bin etwas feministisch angehaucht und habe wohl daher ein besonderes Interesse an Frauenschicksalen“, erklärt Riebe dazu.

In „Dunkle Falter aus Papier“ erzählt sie, wie Margaretha nach zwei gescheiterten Ehen hofft, auf Föhr in ihrer Arbeit Ruhe zu finden. Die Künstlerin lernt auf der Insel den Düsseldorfer Journalisten Johannes kennen und lieben. Der spürt schon bald die innere Zerrissenheit der Frau. Auf der Suche nach Ursachen entdeckt Johannes, dass Margaretha an nicht verarbeiteten Schuldgefühlen leidet.

Riebe gibt dem Leser Rätsel auf. Über den Handlungsverlauf deckt sie Hintergründe auf, doch ebenso arbeitet sie mit einer bewussten Doppeldeutigkeit, die gezielt Fragen offenlässt. Zurückhaltend eingebunden ist etwa der Hinweis auf ein Buch, das auf Margarethas Versuch einer rückblickenden Selbstreflexion deutet.

Auf 319 Seiten wechselt die Erzählperspektive zwischen Ich-Form und dritter Person, so dass die Hauptfigur aus zwei Blickrichtungen erlebbar ist. Rätselhaft gestaltet ist die Figur des Mädchens Grethje, das ausschließlich in den Kapiteln der Ich-Erzählerin auftaucht und Margarethas Gedanken zu lesen scheint.

Undurchschaubar wirkt Falk, Student der Ornithologie. Dessen Launen seien ein Gegenpart zu den traurigen Seiten des Buches, sagt die Gladbacher Autorin. Sie betont, Falks Charakter und Handeln im ambivalenten Verhältnis zur Hauptfigur bewusst offen gehalten zu haben. Etwa zur Hälfte des Romans erklärt sich der Titel „Dunkle Falter aus Papier“ im symbolischen und personenbezogenen Gehalt. Die von Margaretha in einem Gefühl von Leichtigkeit geschaffenen bunten Papierfalter finden ihren Kontrast in den düsteren Mottengebilden eines Kindes.