Theater Krefeld : Wie das Theater durch die Krise geht

Info

Foto: Bauch, Jana (jaba)

Im Theater laufen die Vorbereitungen auch für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. In zwei Wochen wird Intendant Michael Grosse den neuen Spielplan vorstellen. Auf gesetzliche Anordnungen muss das Theaterteam flexibel reagieren.

Die Theaterleute sind derzeit in den sozialen Netzwerken aktiv: Sonntags um 16 Uhr lädt Schauspielerin Jannike Schubert live zum „Backen ohne Mehl“ - eine Überraschungsshow mit Gästen. Regelmäßig stellen Ensemblemitglieder und Musiker Filme ins Netz.

Außerdem bietet das Theater regelmäßig „Sprechstunden“ an, in denen die Zuschauer mit Bühnenleuten und Akteuren hinter den Kulissen reden können. Unter der Telefonnummer 02151 805164 ist der Schauspieler Ronny Tomiska am 21. April von 11 bis 13 Uhr zu erreichen und Sänger Markus Heinrich am 22. April zwischen 10 und 12 Uhr.