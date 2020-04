Coronavirus in Duisburg : Traumzeit-Festival im Landschaftspark Nord abgesagt

Duisburg Das ist leider keine Überraschung mehr: Auch das Traumzeit-Festival im Landschaftspark Nord wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Bereits gekaufte Tickets sind auch für das Festival 2021 gültig.

Aufgrund des bundesweiten Veranstaltungsverbots bis zum 31. August 2020 muss das Traumzeit Festival in diesem Jahr ausfallen. Das teilte die Stadt am Montag mit. „Wir sind sicher tief traurig über die Absage dieses für Duisburg so wichtigen Festivals. Doch wir stehen hinter dieser richtigen Entscheidung, denn sie ist eine unverzichtbare Sicherheitsmaßnahme für die Gesundheit unserer Besucher, unserer Künstler, unseres Teams und letztlich auch der gesamten Bevölkerung“, kommentiert Thomas Krützberg, Kulturdezernent der Stadt Duisburg diese Entscheidung. „Gleichzeitig richten wir unseren Blick nach vorn und setzen schon jetzt alles daran, dass die Traumzeit 2021 ein unvergessliches musikalisches Ereignis wird.“ Auch Festivalleiter Frank Jebavy denkt bereits an die nächste Traumzeit: „Nach dieser so schmerzhaften wie notwendigen Absage werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um Traumzeit 2021 zu drei ganz außergewöhnlichen Tagen zu machen, gespickt mit ambitionierter und kreativer Musik.“ Das Festival werde weiter aktuelle Trends aufgreifen, so Jebavy. „Aber wir werden auch versuchen, einige Programm-Ideen aus diesem Jahr zu verwirklichen.“ Bereits gekaufte Tickets behalten für das Traumzeit Festival 2021 ihre Gültigkeit. Es wird auch möglich sein, sich das Ticket erstatten zu lassen. „Allerdings wäre es eine tolle Unterstützung für die Vorbereitung, wenn ihr Euch den neuen Termin im Kalender vermerkt und Euer Festivalticket einfach mit ins nächste Jahr nehmt“, so Jebavy.