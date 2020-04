Literatur aus Mönchengladbach : Erstlingswerk: Regina und der geheimnisvolle Kristall

Margarete Dorn hat ihr erstes Buch geschrieben. Einen Fantasy-Krimi mit dem Titel „ Kristel – es ist in uns“. Foto: Margarete Dorn

Mönchengladbach Mit dem Fantasy-Krimi „-Kristel – Es ist in uns“ begibt sich Margarete Dorn, von Beruf Sozialarbeiterin, unter die Romanautoren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Kaumanns

Regina ist eine taffe Frau, selbstbewusst, kampfsporterprobt und Abenteuern grundsätzlich nicht abgeneigt. Ihr an Aufregungen nicht gerade reiches Leben als Verkäuferin in einem Schreibwarengeschäft gerät dann jedoch eines Abends auf sehr unvorhergesehene, unglaubliche, ja phantastische Abwege. Blitze zucken, es gießt wie aus Kübeln, und dann landet sie auf dem Allerwertesten, mitten in einer Pfütze.

Drei Männer und ein Traummann spielen in der dann folgenden Geschichte eine Rolle, ein merkwürdiges Fluggerät, ein rumpelstilziges Männlein im Wald, ein Killer und ein geheimnisvoller Kristall, der eine besondere Beziehung zum Wasser offenbart: dem Element, das in uns ist, überall, allwissend.

„Kristel – Es ist in uns“ ist der Roman-Erstling von Margarete Dorn, der 59-jährigen Sozialarbeiterin, die in den 35 Jahren nach Abschluss ihrer Studien an der Hochschule Niederrhein im Metier arbeitet, zuletzt beim Pflegeelterndienst der Stadt Mönchengladbach.

300 Seiten dick ist das Buch mit dem schick geheimnisvoll blauen Cover, das jetzt bei Books on Demand herausgekommen ist. „Es ist rund 15 Jahre her, dass ich immer wieder phantastische Träume hatte. Ich hab sie aufgeschrieben und jetzt einen Roman entwickelt“, erzählt die geborene Krefelderin vom Werden des Projekts, das nach rund drei Jahren jetzt fertig ist. Ganz schön stolz ist sie – zu Recht – auf ihr Werk, für dessen Verwirklichung sie nach ihrer Scheidung endlich Zeit hatte.

Wichtigste Kritikerin dabei war ihre Schwester, die im Roman in Person der Tarot-Karten-legenden Freundin der Protagonistin durchscheint. Eine Geschichte mit etlichen unvorhersehbaren Verwicklungen ist der Roman geworden, ein Text mit vielen Vor- und Rückblenden. Ein Buch, das mit einer Mischung aus bisweilen auch schnoddriger Alltagssprache, klar gezeichneten Charakteren und einer gehörigen Portion Spannung zum Schmökern einlädt. „Direkte literarische Vorbilder habe ich nicht“, sagt Margarete Dorn. „Aber weil ich gute Thriller liebe, lese ich gerne John Katzenbach, Simon Beckett und Sebastian Fitzek. Sonst mag ich auch gern Action und Horror.“