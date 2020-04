Kunst in Mönchengladbach : Ein Guckloch für die Kranken

Der Blick durch das Guckloch auf die Christus-Statue. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Einst konnten Leprakranke mit Hilfe eines Hagioskops an Messfeiern teilnehmen und in den sakralen Raum blicken. Vor zehn Jahren entwarf der Künstler Wolfgang Franken eine moderne Version einer solchen Guckvorrichtung für den evangelischen Friedhof am Wasserturm. „Heute, in Corona-Zeiten, ist sie aktueller denn je“, sagt Franken.

Den Kranken war es verboten, den Kirchraum zu betreten, geschweige denn an der Messfeier teilzunehmen. Über ein Hagioskop – auch Lepraspalte genannt – konnten die Infizierten einen Blick in den Altarraum erhaschen. Der Mönchengladbacher Künster Wolfgang Franken (72) hörte erstmals im Radio von solchen Gucklöchern in sakrale Räume, aber das Thema faszinierte ihn so, dass er für einen Meditationsweg auf dem evangelischen Friedhof am Wasserturm ein Hagioskop aus Ton und Gips entwarf.

Künstler Wolfgang Franken auf dem Friedhof am Wasserturm. Foto: bauch, jana (jaba)