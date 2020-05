Konzerte in Mönchengladbach : Saga kommt erst im Juli 2021 in die Red Box

Mönchengladbach Wegen der aktuellen behördlichen Bestimmungen zur Corona-Pandemie sind die Konzerte der kanadischen Rockband Saga und der Partyqueen Mia Julia in der Red Box in Mönchengladbach auf das kommende Jahr verschoben.

(RP) Eigentlich wollte die kanadische Band am 27. Juni ihr neues Album in der Red Box vorstellen. Doch wegen der Corona-Pandemie musste der Auftritt von Saga abgesagt werden, aber es steht ein neuer Termin für 2021: Saga wird am 19. Juli kommenden Jahres ihren Tour-Stopp in Gladbach nachholen.