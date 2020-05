Mönchengladbacherin veröffentlicht neuen Roman : Saga über brodelnde Bauernaufstände in den Tiroler Alpen

Saga über brodelnde Bauernaufstände in den Tiroler Alpen

Mönchengladbach Tauerngold, der zweite historische Roman der Mönchengladbacherin Stefanie Margret, ist jetzt erschienen. Dabei handelt es sich um eine Saga, in der die Umwälzungen Anfang des 16.Jahrhunderts das Thema sind.

Fünf Jahre ist es her, dass Margarete Stefanie Obdenbusch, wie sie bürgerlich heißt, auf der Frankfurter Buchmesse ihr erstes Buch vorgestellt hat - den historischen Roman „Bona fide - In Treu und Glauben“. Die heute 32-jährige Gymnasiallehrerin aus Hehn schrieb in diesem 800 Seiten starken, historischen Roman über das England des 11. Jahrhunderts, und über die Zeit der normannischen Eroberungen. Nun ist mit dem ersten Band der insgesamt dreiteiligen Saga „Tauerngold“ ein neuer historischer Roman der jungen Schriftstellerin auf dem Büchermarkt erschienen. Der erste Band gilt als packender Auftakt dieser historischen Tauerngold-Saga.