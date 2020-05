Sanierung in Mönchengladbach ab März 2021 : Vollsperrung der Viersener Straße ist fix

Mönchengladbach Ab März 2021 wird die Brücke über der Hermann-Piecq-Anlage saniert und die Viersener Straße gesperrt. Mehr als 10.000 Autos täglich müssen sich andere Wege suchen. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die Viersener Straße wird im kommenden Jahr für mindestens sechs Monate voll gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten zur Sanierung der maroden Brücke über der Hermann-Piecq-Anlage. Die Bezirksvertretung Nord und der Planungs- und Bauausschuss hat dies in Dringlichkeitsentscheidungen im April so beschlossen. Die Entscheidungen müssen im Ausschuss am Dienstag noch nachträglich genehmigt werden – eine reine Formsache. Die Dringlichkeitsentscheidungen waren nötig geworden, weil der Bauauftrag bis Mitte Juli vergeben sein muss. Das verlangen die Vorgaben des Landes, das den Umbau fördert. Die Zeit für einen „zuwendungsunschädlichen Baubeginn“, wie es in der Dringlichkeitsentscheidung heißt, war deshalb knapp geworden.

Welche Folgen das für Busumleitungen, Anpassungen von Verkehrsinseln und Ampelschaltungen und für das Krankenhaus Bethesda hat, ist noch nicht klar. „Eine Berechnung des Verkehrsmodells ergab eine vertretbare Veränderung der Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen“, so die Stadt in der Beratungsvorlage für den Planungs- und Bauauschuss. „Die vorhandenen Straßenquerschnitte sind in der Lage, die zusätzlichen Verkehrsbelastungen aufzunehmen.“ 10.800 Fahrzeuge täglich müssen sich nach Berechnung der Stadt einen anderen Weg aus der City Richtung Norden suchen. Die Beethovenstraße wird mit 3500 zusätzlichen Fahrzeugen täglich am stärksten betroffen sein, auch die Mozartstraße (plus 1300 Autos) und die Franziskanerstraße (plus 1100 Autos) werden das spüren.