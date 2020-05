Kunst in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Mönchengladbach Jede Menge Rock und Klassik, Kunst und Comedy, Kultur im Autokino, im Museum oder online. An dem langen Pfingstwochenende gibt es kulturell sehr viel Gutes zu erleben in Mönchengladbach.

Comedy Am Sonntag, 31. Mai, kommt Konrad Beikircher auf die Bühne des Starpac-Autokinos an der Trabrennbahn, Krefelder Straße 820, und wird auf der 122 Quadratmeter großen Leinwand zu verfolgen sein. Einlass ab 20 Uhr, Vorstellung ab 21.30 Uhr. Am Dienstag, 2. Juni, ist René Steinberg mit seinem Programm „Freuwillige vor“ zu Gast beim „Auto Comedy Stage“. Am Mittwoch, 3. Juni, bespielt Ingo Appelt als der „Staats-Trainer“ die Bühne. Tickets zu 60 Euro pro Auto unter www.starpac-autokino.de.