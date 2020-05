Müsikfestival in Hückelhoven verschoben : Revolverheld und Querbeat holen Auftritte nach

Müsikfestival in Hückelhoven verschoben

Hückelhoven Die dritte Auflage des Festivals „SommerMusik Schacht Drei“ in Hückelhoven wird auf das kommende Jahr verschoben. Revolverheld tritt am 13. August auf, Querbeat steht tags darauf auf der Bühne unter dem Förderturm.

Eigentlich ahnte Günter vom Dorp schon Ende April, dass es mit der dritten Auflage des in den ersten beiden Jahren so erfolgreichen Musikfestivals „SommerMusik Schacht Drei“ auf dem Gelände des Förderturms in Hückelhoven angesichts der Corona-Pandemie nichts werden würde. Doch der Veranstalter von der Firma Voila-Promotion hoffte bis zuletzt, dass er die Topacts Revolverheld und Querbeat vielleicht doch noch im August würde präsentieren können. Aber jetzt ist die Absage amtlich. Immerhin haben beide Bands ihre Zusage für einen Nachholtermin gegeben.