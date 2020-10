Förderpreis des Theaters : Yorgos Ziavras erhält Förderpreis

Mönchengladbach Die Theaterfreunde würdigen mit der Auszeichnung die Arbeit des Dirigenten und Pianisten. Der 32-Jährige studierte Architektur, bevor er sich der Musik zuwandte.

Es war ein unglücklicher Zeitpunkt für die Verleihung eines Förderpreises – eine Stunde vor dem Zweiten Sinfoniekonzert. So waren nur wenige Besucher im großen Theatersaal, und alle Akteure standen unter Zeitdruck. Dennoch gelang es Prof. Hans-Dieter Jakubowski, den Preisträger ohne Hektik zu würdigen.

„Sie haben, noch als Student, im Opernstudio angefangen und schon damals Nachdirigate in Oper und Ballett übernommen“, sagte der Vorsitzende der Theaterfreunde zu Yorgos Ziavras. „Dabei waren sie für alle Stilrichtungen offen und setzten sich besonders für Neue Musik ein. Jetzt sind sie als Gastdirigent in Deutschland und auch in Ihrer griechischen Heimat sehr gefragt.“