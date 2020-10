Konzertreihe in Mönchengladbach : Weltklassik-Reihe im Bahnhof

Mönchengladbach Am Samstag gibt die russische Pianistin Sofja Gülbadamova ein Konzert im Kunstsignal. „Große Weisheiten in kleiner Form“ sind angekündigt.

Sofja Gülbadamova heißt die Pianistin, die die Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Geneickener Bahnhof am Samstag eröffnen wird. 1981 in Moskau geboren, studierte Gülbadamova zunächst am Gnessin-Institut ihrer Heimatstadt, später an der Lübecker Musikhochschule. Renommierte Auszeichnungen begleiten ihre internationale Konzerttätigkeit.

Gülbadamovas Konzert bildet in Gladbach den Auftakt zu der Reihe „Weltklassik am Klavier“, die es bereits an 44 Orten in Deutschland, in den Niederlanden, in der Schweiz und auf Mallorca gibt. „2004 hat Kathrin Haarstick das Format in ihrem Wohnzimmer in einem 600 Seelendorf in Ostfriesland entworfen und später verfeinert“, sagt eine der Organisatorinnen Andrea Lugg. Ziel sei es, kleine, feine, sehr persönliche Musikerlebnisse zu schaffen. Zwei weitere Termine stehen im Bahnhof an: Am Samstag, 21. November, 17 Uhr, interpretiert die 16-jährige Laetitia Hahn Werke von Beethoven. Am Samstag, 19. Dezember, 17 Uhr, sitzt Georgy Tchaidze am Flügel; er spielt Schubert und Rachmaninow.