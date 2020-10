Theater in Mönchengladbach : Vom hässlichen Entlein zur Jetset-Frau

Mönchengladbach Eva Spott spielt Maria Callas in dem Stück „Meisterklasse“. Premiere ist am nächsten Donnerstag auf der großen Bühne des Theaters Mönchengladbach.

Das Stück hat an den Theatern der Welt zurzeit Hochsaison. In Corona-Zeiten ist „Meisterklasse“ von Terrence McNally, der tragischer Weise eines der ersten Corona-Opfer in den USA wurde, wie geschaffen für Schauspielkunst auf Abstand. Denn das vielfach ausgezeichnete Stück von 1995 zeigt die große Operndiva Maria Callas beim Unterrichten. Da reichen im Prinzip ein Flügel, ein paar Schüler und ein Auditorium. Donnerstag kommt es mit Eva Spott in der Hauptrolle auf die Bühne.