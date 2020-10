Kultur in Mönchengladbach : Bekannte Pianistin spielt im Theater groß auf

Mönchengladbach Ragna Schirmer, die international auf Bühnen steht, spielt das zweite Sinfoniekonzert im Theater. der Generalmusikdirektor freut sich auf das Konzert und sorgt dafür, dass alle Corona-Regeln eingehalten werden.

Schirmer, die nach wie vor international konzertiert, sich in der Konzertwelt und Fachkritik höchster Anerkennung erfreut und im vergangenen Jahr als Clara Schumann-Expertin zu deren zweihundertstem Geburtstag hervortrat, wird in Krefeld und Mönchengladbach mit einem ausgesprochenen Virtuosenkonzert zu erleben sein.

Das 1. Klavierkonzert e-Moll op.11, das Frédéric Chopin im Alter von zwanzig Jahren schrieb, gibt dem Interpreten in den Ecksätzen reichlich Gelegenheit, seine technischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, während die Romanze Raum zu lyrisch geprägter Entfaltung gibt. „Es ist wie eine Träumerei in einer schönen, mondbeglänzten Frühlingsnacht“, so beschrieb der Komponist dieses Larghetto. „Das Orchester hat überwiegend Begleitfunktion und ist nur so groß, dass wir alle Corona-Vorgaben erfüllen können“ erläuterte der GMD.