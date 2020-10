Veranstaltung in Mönchengladbach : Neues Kulturformat in Citykirche

Mönchengladbach „Nach-Denk-liches“ heißt die neue Reihe, die Kunst, Musik und Text verknüpfen will. Sie startet am Sonntag, 18. Oktober, und soll jeden dritten Sonntag im Monat stattfinden.

So hat das Coronavirus auch sein Gutes – wenn aus der Krise etwas Neues erwächst. In der Citykirche jedenfalls kann man ab dem kommenden Sonntag erfahren, wie sich das neue Format „Nach-Denk-liches“ ausmacht.

Erfunden hat’s Pfarrer Christoph Simonsen an seinem Schreibtisch im gläsernen Kasten neben dem Seiteneingang der wunderschönen gotischen Kirche zusammen mit dem Mann für Kirchenmusik, Münsterkantor Klaus Paulsen, und der Künstlerin Maria Lehnen. Die beiden letzteren hatten vor wenigen Jahren im Münster in der Lehnen-Ausstellung „Sein und Werden“ ein großes musikalisches Programm verwirklicht – mit Chören, Tanz, Orchestern und Orgel . „Toll, wie das damals zusammenpasste“, erinnert sich Maria Lehnen heute noch.

Zuletzt fanden in Lehnens Wohnzimmer „Corona-Intermezzi“, Gespräche um Kunst, Gott und die Welt im kleinen Kreis, statt. Bei Pfarrer Simonsen, dem der Umgang mit zeitgenössischer Kunst und Musik seit vielen Jahren vertraut ist, liefen die beiden also offene Türen ein mit dem Anliegen, zeitgenössische Künste in Corona-Zeiten in der Citykirche zusammenzubringen.