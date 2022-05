Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 23. Mai 2022) : Gesundheitsamt meldet 507 Neuinfektionen für das Wochenende

1245 Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut am Montag für ganz Deutschland – davon 1126 in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Für das vergangene Wochenende meldet die Stadt weniger neue Corona-Fälle als für das vorangegangene Wochenende. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derweil leicht an. Die Werte für die Vitusstadt im Überblick.

1128 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 23. Mai 2022. Für das vergangene Wochenende – also für den Zeitraum von Samstag, 21. Mai, bis Montag, 23. Mai – sind den Angaben nach 507 neue Corona-Fälle bestätigt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt wieder leicht an. Am Montag gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 311,6 an – am Vortag lag dieser noch bei 306,2; aber am Freitag bei 338,9. Der Bundesschnitt wird aktuell mit 312,2 (Vortag: 322,4) und der landesweite Durchschnitt mit 326,7 (Vortag: 335,3) angegeben.